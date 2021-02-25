РИАМО - 25 фев. Более 3 тысяч человек до конца 2024 года получат новое жилье в рамках первого этапа программы реновации в столичном районе Рязанский, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«До конца 2024 года в районе Рязанский по программе реновации запланировано расселение 15 домов, где проживают 3,1 тысячи жителей. В настоящее время для переселения подобраны четыре стартовые площадки», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Идет разработка проектов для домов по адресам: улица Михайлова, владение 15, корпус 1; Зарайская улица, владение 48, корпус 1 и 3-я Институтская улица, рядом с домом 4. Также в процессе строительства находится дом на улице Паперника, владение 12.

В рамках программы реновации в этом районе расселят 72 жилых дома. Три из них сохранят и реконструируют. Всего в Юго-Восточном округе столицы в программу реновации включено 818 домов и подобрано 66 «стартовых» площадок.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.