РИАМО - 25 фев. В Таганском районе столицы оперативно локализовали утечку из колодца на водопроводной сети, водоснабжение жителей не прерывалось, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Локализована утечка из колодца на водопроводной сети по адресу: Известковый переулок, дом 7 в Таганском районе», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают аварийные службы. Отключений абонентов в связи с происшествием не зафиксировали.