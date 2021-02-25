РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске выявили победителей и призеров студенческой универсиады по настольному теннису, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 24 февраля прошли соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек студенческой универсиады средне-профессионального и высшего образования. В них приняли участие 16 команд.

«Среди девушек I место завоевал Подольский колледж имени Никулина (СП-2), II место - колледж «Московия» (подразделение «Львовское»), III место - МОКИТ. Среди юношей I место завоевал Подольский социально-спортивный колледж, II место - колледж «Московия» («Львовское»), III место - Подольский колледж имени Никулина (СП-2)», - говорится в сообщении.

Победителей и призеров поздравили с заслуженными наградами.