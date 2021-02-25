РИАМО - 25 фев. Врачей и медицинских специалистов приглашают к участию в вебинаре, посвященном Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ), сообщает пресс-служба Фонда развития социальных программ.

Международное общество по ВПЧ (IPVS) объявило 4 марта 2021 года Всемирным днем борьбы с ВПЧ. Данный вирус вызывает рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов.

«Цель инициативы — поддержать реализацию стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки и способствовать эффективному внедрению существующих путей профилактики, таких как вакцинация против ВПЧ и ВПЧ-скрининг», — говорится в сообщении.

4 марта в 10:00 по московскому времени планируется проведение вебинара, посвященного Всемирному дню борьбы с ВПЧ, с лекциями ведущих специалистов РФ по вопросам реализации в России глобальной стратегии ВОЗ, нормативного регулирования программ скрининга и вакцинации, а также по клиническим аспектам лечения и профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний.

Россия включена в список официальных партнеров Международного общества по ВПЧ по проведению Всемирного дня борьбы с ВПЧ. Официальным партнером данного мероприятия в РФ является благотворительный Фонд развития социальных программ.​

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