РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Порядка 200 пациентов прошли лечение в Центре хирургии тазобедренного сустава на базе клинической больницы МЕДСИ в подмосковном Красногорске в этом году, говорится в сообщении пресс-службы группы клиник.

«С начала работы Центра хирургии тазобедренного сустава прошли лечение более 1 тысячи пациентов, из них около 200 – в 2021 году», - говорится в сообщении.

Почти половине пациентов помощь оказали в рамках ОМС.

Центр хирургии тазобедренного сустава торжественно открыли в клинической больнице МЕДСИ в поселке Отрадное 19 февраля этого года, ранее помощь пациентам оказывали в профильном отделении больницы.

«В основе работы центра принцип Fast-track хирургии, то есть, хирургии быстрого пути. Благодаря этому подготовка к операции сокращается до 1 дня, а период реабилитации составляет от 2 до 5 дней. Оперативное вмешательство и особая методика контроля боли оказывают минимальное стрессовое воздействие на организм. Пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычному образу жизни», - добавляется в материале.

По словам главного врача КБ МЕДСИ в Отрадном, профессора Татьяны Шаповаленко, руководитель центра Иван Еремин объединил в своей команде 10 ведущих в стране экспертов, которые проводят уникальные операции с применением авторских методик.

«К нам часто направляют «тяжелых» пациентов с переломом шейки бедра и другими травмами, пожилых и больных, от которых отказались в других клиниках. Наши врачи их берут, стараясь успеть оказать помощь в «золотые» шесть часов, и буквально ставят их на ноги. Мы видим, как быстро они восстанавливаются и возвращаются к полноценной активной жизни», - подчеркнула Шаповаленко.

Центр расположен на 9 этаже больницы, его площадь порядка 1 тысяч квадратных метров. В центре два операционных зала и стационар на 50 коек.

«Наше основное преимущество – работа на базе многопрофильной клиники с множеством узкопрофильных направлений. Благодаря этому мы можем лечить не только травмы, но и сопутствующие патологии у наших пациентов, проводить всеобъемлющие консультации при планировании операций», - отметил Еремин.

Также он подчеркнул, что специалисты центра регулярно повышают квалификацию, ежегодно проходят стажировку в федеральных центрах России и ведущих европейских клиниках травматологии и ортопедии.