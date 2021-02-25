РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению мужчины в краже мобильного телефона, сообщается на сайте администрации горокруга.

Согласно материалам дела, злоумышленник, находясь на кассе магазина «Перекресток» на Новомытищинском проспекте, увидел оставленный мобильный телефон Samsung Galaxy A7, принадлежавший другому человеку.

«Из корыстных побуждений с целью личного обогащения, оглядевшись по сторонам и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил мобильный телефон стоимостью 13 660 рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб. После чего с похищенным с места совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, то есть в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.