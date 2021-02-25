РИАМО - 25 фев. В центре занятости «Моя карьера» пройдет курс обучения сиделок, который рассчитан на москвичей от 50 и старше, которые хотят освоить новую профессию или расширить знания по специальности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уход за людьми очень непростой и кропотливый труд. Квалифицированный помощник — это прежде всего милосердный и терпеливый человек. В центре «Моя карьера» мы хотим помочь людям лучше познакомиться с профессией, развить свои навыки, сберечь силы и моральный настрой», — сказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Она добавила, что в рамках курса специалисты стремятся изменить восприятие профессии сиделки в обществе и повысить ценность людей, занимающихся важным делом.

На текущий момент этот курс – третий. Он посвящен подготовке специалистов по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья и рассчитан на полное погружение в профессию. Знаниями и навыками по уходу с участниками поделятся наставники. Для участников курса проведут лекции и практические занятия.

Координатор проектов автономной некоммерческой организации «Внимание и забота» Елена Сухачева отметила, что после анализа рынка стало понятно, какой кадровый голод существует в сфере. Многим людям действительно нелегко самостоятельно ухаживать за родственниками, а найти хорошего специалиста по уходу бывает очень сложно.

В программу обучения вошли модули по профстандарту и организации своего дела, самозанятости, а также тренинги по развитию soft skills, что поможет специалистам оставаться в тонусе и мотивированным. Еще обучающимся расскажут о цифровой грамотности, поиске клиентов в соцсетях.

Обучение стартует 12 марта на площадке центра. Курс «Сиделка. Помощник по уходу» продлиться три месяца. После завершения программы участники получат диплом о профессиональной переподготовке гособразца.

Регистрация на обучение доступна по ссылке.

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