РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 фев. «Мособлэнерго» присоединило к сетям компании новое здание школы, построенной в микрорайоне Жегалово в Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

«Технологическое присоединение осуществлено по постоянной схеме. Максимальная присоединенная мощность составила 574,7 киловатт по второй категории надежности (эта категория предусматривает питание потребителя от двух независимых источников). Все работы по подключению учебного учреждения к сетям компании со стороны Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» выполнены в срок, установленный договором технологического присоединения», - говорится в сообщении.

Новая школа в микрорайоне Жегалово построена в рамках губернаторской программы по вводу социально значимых объектов в Подмосковье. Инновационное учебное общеобразовательное учреждение рассчитано на 1100 мест.