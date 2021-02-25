РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Мытищинским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 55-летнего неработающего судимого жителя города, который признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства в городе Мытищи, из хулиганских побуждений позвонил на линию 112 ЕДС администрации горокруга.

«Он сообщил диспетчеру о заложенном взрывчатом веществе «гексоген» в микроволновой печи, находящейся по месту его проживания в многоквартирном доме. После чего о данном звонке было сообщено оперативным службам округа, по прибытию которых на место происшествия информация о взрыве в квартире многоквартирного жилого дома не подтвердилась», - говорится в сообщении.

По приговору суда с учетом мнения государственно обвинителя мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года 8 месяцев. Государственное обвинение по делу поддержал представитель Мытищинской прокуратуры.