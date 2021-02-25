РИАМО - 25 фев. Уже более 100 тысяч москвичей высказали свое мнение, чей памятник должен стоять на Лубянской площади.

Голосование проходит на портале «Активный гражданин». На выбор предлагается два варианта ответа - памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или великому князю Александру Невскому.

В настоящее время лидирует Александр Невский с 51% голосов. За Дзержинского проголосовали 49% респондентов.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно иметь регистрацию на «Активном гражданине» и учетную запись на mos.ru. Дату окончания голосования определит Общественная палата города Москвы.

Ранее в обществе вновь разгорелся спор о том, следует ли возвращать на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому, демонтированный в 1991 году. Решить этот вопрос предложили самим москвичам в рамках голосования. Его участникам необходимо определиться, монумент какой исторической личности установить на Лубянской площади - Дзержинскому или Александру Невскому.

При этом среди экспертов есть и альтернативное мнение - некоторые из них считают, что уместнее было бы вернуть на Лубянскую площадь Никольский фонтан работы известного скульптора XIX века Джованни Витали. Исторический фонтан сохранился и сейчас находится в Нескучном саду.