РИАМО - 25 фев. Инспекторы ДПС остановили автомобиль на 124 километре автодороги «Урал» в городском округе Луховицы для проверки документов, досмотрели машину и нашли 100 свертков с наркотиками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При беседе с полицейскими 24-летний водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. Под капотом машины в корпусе воздушного фильтра инспекторы ДПС обнаружили пакет, внутри которого находились 100 свертков с порошкообразным веществом», - сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, на место приехала следственно-оперативная группа местного отдела МВД. Изъятое вещество отправили на экспертизу, которая установила, что это героин общей массой около 200 граммов.

Подозреваемый рассказал, что взял наркотики в тайнике в городском округе Люберцы и вез его в Рязань для дальнейшего сбыта.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). На время следствия злоумышленника заключили под стражу.