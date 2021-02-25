РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В городском округе Мытищи сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже ноутбука и телевизора, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 33-летнего местного жителя о хищении телевизора и ноутбука из квартиры, расположенной в доме на улице Коммунистической. Сумма материального ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 21-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.