РИАМО - 25 фев. На текущий момент СК проводит доследственную проверку по факту смерти 6-летнего мальчика, который погиб в частном доме во время пожара в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки», – говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все причины и обстоятельств происшествия. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

Трагедия случилась в одном из частных домов деревни Солослово, в котором жила семья с двумя детьми. Тело ребенка нашли после ликвидации возгорания и осмотра места происшествия. Остальные члены семьи погибшего спаслись.