РИАМО - 25 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Химтэко» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в ведомство поступило обращение от АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» о внесении сведений в отношении ООО «Химтэко» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора на поставку ткани для подшива спецодежды.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Химтэко» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Но там фирме отказали в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.