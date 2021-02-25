РИАМО - 25 фев. В Физкультурно-оздоровительном комплексе имени В.М. Невзорова в подмосковном Реутове прошел турнир Московской юношеской лиги по самбо, в котором приняли участие более 300 спортсменов Москвы и Подмосковья, Владимирской области, Рязани, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Открытый турнир, организованный с Федерацией самбо города Москвы - наш первый совместный проект, направленный на популяризацию данного вида спорта среди молодого населения страны. Количество участников было ограничено, сделали мы это для того, чтобы соблюсти все необходимые противоэпидемиологические нормы, установленные Роспотребнадзором. Возраст участников - от 11 до 14 лет, весовые категории - с 31 до 65 килограммов», - сказал директор ФОК имени В.М. Невзорова Александр Герасимов.

Поддержать юных борцов на соревнованиях приехал российский спортсмен, мастер спорта международного класса по самбо, вице-президент Московской федерации самбо и дзюдо Павел Фунтиков. На протяжении нескольких лет его признают лучшим тренером России.

«Ребята всегда соревнуются с полной самоотдачей. Мы очень надеемся на младшие группы, ведь именно они - спортивное будущее нашей России. С января 2021 года вступили в силу новые правила соревнований по самбо, они введены для того, чтобы приблизить этот вид спорта к олимпийскому. Юные борцы показали достойный результат, и это было честью для меня поддерживать их на соревновании», - отметил Фунтиков.

В турнире Московской юношеской лиги по самбо участвовали 15 спортсменов из Реутова. Ребята показали высокие результаты, завоевали одну золотую, три серебреные и пять бронзовых медалей.