РИАМО - 25 фев. Рекордные 6,3 млрд руб от платных парковок направили в префектуры на благоустройство в Москве в прошлом году, всего с начала действия платного парковочного пространства в столице автомобилисты внесли в казну 35,6 млрд руб. О том, как и почему столица решилась брать деньги за парковку, на что пошли полученные миллиарды и все ли до сих пор поддерживают систему платного паркинга, читайте в материале РИАМО.

Непростое, но своевременное решение

Введение платной парковки в Москве стало одним из самых резонансных городских событий начала 2010-х. Пришедший к власти в столице в 2010 году Сергей Собянин поставил цель избавить центр мегаполиса от «глухих» пробок, к которым приводила хаотичная парковка автомобилей в условиях дефицита машино-мест.

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента на нескольких улицах в центре города. Впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось, а после платный паркинг стали организовывать точечно – на наиболее проблемных участках улиц.

Платные парковки организовали в самых неблагополучных с точки зрения транспортной загруженности местах: историческом центре, на территориях около торговых и бизнес-центров, станций метро и ТПУ.

Как отмечали в «Московском паркинге», введение платной парковки в зоне Бульварного кольца позволило увеличить скорость движения на 12%, нарушений правил парковки стало на 64% меньше, а оборачиваемость уличных машино-мест выросла вчетверо. Сокращение количества личного транспорта, въезжающего в пределы Садового кольца, составило 25%.

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От конфликта к радикальному улучшению

Многие москвичи выступали против введения платы за парковку, эксперты давали неоднозначные оценки данной инициативе. Недовольные граждане жаловались, что им приходится платить за «воздух», и требовали отменить платные парковки. В решении городских властей даже усматривали нарушение законодательства.

Спустя несколько лет после ввода платной парковки Сергей Собянин признался, что создание этой системы было «суперконфликтом». Однако градоначальник отметил, что современные мегаполисы должны подстраиваться под нужды человека и задача властей - улучшать качество жизни граждан.

Уже в 2015 году мэрия сообщила, что польза от платных парковок превысила издержки. Снизилась загруженность столичных улиц, дороги «поехали» быстрее. Мэр Собянин подчеркивал, что транспортная ситуация в центре города улучшилась радикально, а Москва вошла в число лидеров по организации дорожного движения.

Более того, с введением платной парковки центр Москвы стал более «дружелюбным» для пешеходов, а у местных жителей появилось больше шансов припарковаться рядом с домом.

Еще одним плюсом стало улучшение экологической ситуации в мегаполисе, так как необходимость платить за парковку простимулировала некоторых водителей отказаться от личных авто и пересесть на общественный транспорт.

Единый транспортный портал Москвы

Сколько это стоит

Тарифы на парковку в Москве установлены в диапазоне от 40 до 380 рублей в час. В некоторых зонах тариф действует круглосуточно, в ряде зон он дифференцирован. По воскресеньям парковаться в городе можно бесплатно, однако это правило не действует на 330 улицах с повышенным тарифом. Во все дни государственных праздников на всех столичных улицах можно оставлять автомобили без платы.

Всего на платных уличных парковках в Москве создано более 85 тысяч машино-мест. Бесплатно парковаться в зоне платного парковочного пространства могут инвалиды, многодетные семьи и местные жители, оформившие резидентную плату в размере 3 тысяч рублей в год.

На оплату парковки автомобилистам дается пять минут, освободить машино-место также надо в течение пяти минут. Если водитель не уложился в это время, он получит штраф в размере 5 тысяч рублей. При отсутствии автовладельца его транспортное средство могут эвакуировать на спецстоянку.

Оплатить пребывание автомобиля на платной парковке можно несколькими способами. Самый популярный - через мобильное приложение «Парковки Москвы». Водители выбирают его как самый быстрый и удобный вариант оплаты. Приложение не только позволяет оплатить или продлить парковку за несколько кликов, но и имеет ряд дополнительных функций, например, дает возможность оплатить штрафы за неоплату парковки.

Сайт ГКУ "Администратор московского парковочного пространства"

Сборы ради москвичей

В год введения платной парковки было собрано 4,3 млн руб, за 2013 год доход составил 293,3 млн руб. В 2014 году сборы перешагнули за миллиард - 1,1 млрд руб, доход от платной парковки в 2015 году оказался значительно ниже - 436,5 млн руб.

В 2016 году благодаря платному паркингу Москве удалось собрать 2,9 млрд руб, в 2017 году сумма выросла до 3,6 млрд руб, в 2018-м - до 4,2 миллиарда. В 2019 году парковки принесли столице 4,4 млрд руб, а в 2020 году в управы было направлено - 6,3 млрд руб.

Собранные с водителей средства используют на благо москвичей - деньги от парковок направляют в префектуры, а затем местные власти вкладывают их в благоустройство территорий. Например, во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак.

Кроме того, на поступившие от платных парковок средства в столичных районах ремонтируют асфальт, обновляют парки и скверы, высаживают деревья и кустарники, помогают местным жителям устанавливать шлагбаумы во дворах.

Горожане могут высказать свои предложения по благоустройству территорий - в ходе голосований на «Активном гражданине» или при обращении к муниципальным депутатам. Отчеты о проведенной работе размещаются в тематическом разделе на сайтах управ.

Сайт ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сайт управы района Хамовники 1 из 2

Альтернативные мнения

Несмотря на отчеты столичных властей о позитивных результатах ввода платных парковок, некоторые эксперты считают, что данная система себя не оправдала.

«Первое – платные парковки вводились не для сбора денег и штрафов, а для того, чтобы регулировать спрос. То есть если парковка платная, то в этом случае люди будут более рационально ее занимать. В итоге все получилось наоборот – платные парковки там, где они востребованы, они необходимы как в бесплатном, так и в платном режиме, то есть разницы никто не увидел», - сказал РИАМО координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он добавил, что сейчас многие платные парковки используются как отстойники для автомобилей каршеринга.

«В результате мы получили ситуацию, когда колоссальный дефицит парковочных мест – и платных, и бесплатных – приводит к тому, что спрос на них стабильно превышает емкость этих парковочных мест», - подчеркнул автоэксперт.

Вице-президент движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский высказался о системе платных парковок еще резче. По его мнению, платная парковка - это источник конфликта, поскольку нарушаются права автомобилистов на свободное передвижение.

Благо для центра, дискомфорт для окраин?

Директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константин Трофименко в беседе с РИАМО назвал столичный проект платного парковочного пространства инновационным.

«По чисто транспортному эффекту для центра Москвы этот проект стал благом, потому что до организации парковочного пространства очень много времени водители тратили на поиск парковочного места, они просто кружили вокруг точки назначения – это называется блуждающий транспорт. Делали замеры - до 30% всех автомобилей, которые ездили в центре, были блуждающим транспортом. Платная парковка помогла решить эту проблему», - сказал Трофименко.

При этом он отметил, что для окраинных районов столицы вопрос внедрения платных парковок остается дискуссионным. По словам эксперта, для людей, которые привыкли ставить машину в определенных местах, перераспределение парковок иногда проходит безболезненно, а иногда создает дискомфорт.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский подчеркнул, что введение платного парковочного пространства пошло на пользу и водителям, и всем горожанам, в целом ситуация с парковкой в Москве стала цивилизованнее.

«Проект развития платного парковочного пространства принес определенные успехи. В первую очередь платные парковки позволяют вам приехать куда-то по делам и законно занять место на парковке - да, заплатив деньги, но и решив свои вопросы без страха того, что транспортное средство могут эвакуировать. Это большая история, так как еще 5-7 лет назад вы могли увидеть машины, оставленные на остановке, пешеходном переходе или тротуаре. Сейчас все поменялось», - заключил Шумский.​

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