РИАМО - 25 фев. Второй Западный окружной военный суд столицы признал мигранта виновным в подготовке теракта, а также подготовке к участию в деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ - ред.), сообщает «Интерфакс».



В отношении иностранца завели уголовные дела о подготовке к совершению теракта, призывам к его совершению, содействию террористической деятельности и участию в такой организации.



«Иностранец с помощью одного из мессенджеров разместил в тематическом сообществе материалы, оправдывающие деятельность членов ИГ, а также содержащие призывы к единомышленникам осуществить теракт», – говорится в сообщении.



Посты в Сети выявили сотрудники управления ФСБ по Калужской области.



В настоящее время иностранец приговорен к 12-летнему сроку. В колонии строгого режима мужчина проведет девять лет, еще три – в тюрьме.

После того, как он выйдет на свободу, ему запрещается администрировать сайты. Длительность подобной меры составит 1,5 года.