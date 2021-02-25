РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Новым заместителем главы городского округа Мытищи по социальным вопросам стала Наталья Гречаная, сообщается на сайте администрации горокруга.

На еженедельном рабочем совещании глава Мытищ Виктор Азаров представил коллегам своего нового заместителя по социальным вопросам.

«Наталья Михайловна - опытный и успешный руководитель. Вверенное ей направление - одно из самых приоритетных и в то же время сложных для округа. Убежден, что с поставленными задачами Наталья Михайловна справится на высоком профессиональном уровне», - сказал Азаров.

Ранее Гречаная занимала должность начальника управления образования администрации горокруга.