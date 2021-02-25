РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. В четверг отключили подачу тепла в двух многоквартирных домах на улице Свердлова в Балашихе из-за аварии, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители! 25 февраля аварийное отключение отопления с 13:55 до окончания работ по адресу: Балашиха-2, улица Свердлова, дома №№43 и 37. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Работы ведут ООО «Тепловые сети Балашихи».