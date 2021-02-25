РИАМО - 25 фев. Подмосковное и столичное правительства подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере обращения отходов сноса, строительства и грунтов («ОССиГ»), говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева борьба с незаконными свалками стройотходов в области ведется с октября 2020 года. Нарушителей обнаруживают в результате анализа транспортного потока, по фотоловушкам и камерам «Безопасный регион».

«Документ определяет механизм взаимодействия в сфере сбора, перемещения и переработки строительных отходов, включая интеграцию автоматизированных систем учета, созданных в обоих регионах. Конечная цель – создание цивилизованной системы обращения и борьба с незаконными свалками строительного мусора», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин сказал, что основное направление работы представляет собой сотрудничество в сфере учета и контроля отходов. На текущий момент созданы автоматизированные системы «ОССиГ» и «Электронный талон», существует реестр легальных площадок для переработки названных отходов.

Он добавил, что единая система взаимодействия также разработана. Департамент строительства выдает разрешения на перемещение отходов только на упомянутые площадки, а Минэкологии ведет реестр объектов переработки и размещения. Количество отходов отражается в системе «ОССиГ», перевозка ведется только с использованием электронных талонов. В итоге система обращения становится прозрачной и управляемой.

По планам, систему электронных талонов должны ввести с 1 июня. Водители будут обязаны иметь электронный талон, а номера всего транспорта внесут в единую базу данных. Перемещение будет отслеживаться с помощью системы видеонаблюдения.

С начала сентября граждане и юрлица, которых уличат в нарушениях правил обращения «ОССиГ», будут автоматически получать штрафы. Таким образом, несанкционированное перемещение строительного мусора и попытки организации незаконных свалок пресекут. Инициативу уже поддержали на федеральном уровне.

Сейчас в Подмосковье для борьбы с незаконными навалами стройотходов установлены свыше 200 видеокамер. При помощи фотоловушек в прошлом году было выявлено 4534 незаконные свалки, ликвидировано порядка 5 тысяч свалок, в том числе те, что обнаружили ранее. За 2020 год число региональных свалок снизилось на 64%.

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