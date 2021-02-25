РИАМО - 25 фев. Энергетики Подмосковья в целом стабильно прошли период февральских морозов, серьезных нарушений на электросетях не зафиксировали, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Ночь на 23 февраля стала самой холодной в Подмосковье, воздух остыл местами до минус 30 градусов.

«Это самое низкое значение температуры с начала зимы. Погодные условия также осложнили сильные снегопады», — говорится в сообщении.

Из-за морозов в регионе отменили плановые отключения электроэнергии, также действовал запрет на проведение запланированных ремонтных работ при температуре воздуха минус 15 градусов и ниже.

До конца месяца резкого похолодания и понижения температуры воздуха не ожидается, поэтому плановые работы на электросетях возобновят.