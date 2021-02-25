РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Полицейские Подольска задержали 22-летнего подозреваемого в присвоении денежных средств за оплату топлива компании, ущерб составил более 21 тысячи рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о хищении денежных средств. Заявитель пояснил, что один из сотрудников фирмы, имевший доступ к топливным картам, предлагал свои услуги по заправке транспортных средств третьим лицам, за что брал оплату наличными. Таким образом, предприятию был нанесен материальный ущерб на сумму более 21 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего уроженца Ленинского района Московской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.