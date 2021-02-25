РИАМО - 25 фев. За последние сутки в Подмосковье было зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, наибольшее количество случаев заболевания выявили в Королеве (58) и Балашихе (38), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

В Дмитрове за сутки выявили 34 случая заражения, 31 – в Одинцове, 30 – в Солнечногорске, 27 – Щелкове, 22 – в Сергиевом Посаде, 17 – в Реутове, по 16 – в Красногорске и Раменском, по 15 – в Лобне и Мытищах, 14 – в Люберцах, по 12 – в Домодедове, Егорьевске и Пушкине, 11 – в Подольске.

Еще десять случаев заболевания зафиксировали в Лосино-Петровском, девять – в Коломне, восемь – в Дзержинском, по семь – в Истре, Ленинском округе и Химках, шесть – в Зарайске, пять – в Жуковском, по четыре – в Клину, Рузе и Чехове, по три – в Богородском округе, Долгопрудном, Краснознаменске, Орехово-Зуеве, Ступине и Фрязине, по два – в Котельниках, Луховицах и Наро-Фоминске.

По одному случаю коронавирусной инфекции выявили в Звездном городке, Ивантеевке, Красноармейске, Лыткарине, Талдоме.

Ни одного нового случая коронавируса не зафиксировали в Бронницах, Волоколамске, Воскресенске, Кашире, Лотошине, Можайске, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Серпухове, Черноголовке, Шатуре, Шаховской, Электрогорске и Электростали.

В настоящее время в Подмосковье выявлено 212 284 случая заболевания Covid-19, скончались 4568 человек, выздоровели и выписались 173 189 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.