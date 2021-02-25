РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 9 440 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье выявили 495 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

«В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 11 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 9 440 заболевших», – говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 212 284 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 568 человек. Выздоровели и выписались 173 189 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

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25 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.