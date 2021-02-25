РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове из-за плюсовой погоды закрыли катки, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители городского округа Домодедово! В связи с повышением температуры хоккейные площадки временно приостановили свою работу», - говорится в сообщении.

Места для катания снова откроют, когда это позволят погодные условия.

В Подмосковье в ближайшие дни ожидается оттепель. 26 февраля днем воздух может прогреться до 5 градусов, начиная с 27 февраля температура начнет опускаться.