РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В городском округе Мытищи выявили 15 новых случаев коронавируса за сутки, всего в муниципалитете за пандемию зафиксировали 8 032 случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 495 случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 212 284 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 568 человек. Выздоровели и выписались 173 189 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 8 032 случая заболевания (плюс 15)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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25 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.