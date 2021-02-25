РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Возгорание ликвидировали в хозяйственной постройке в деревне Сабурово подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 11:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Сабурово.

«В 12:15 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не сообщается.