РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Возгорание ликвидировали в хозяйственной постройке в деревне Сабурово подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В четверг в 11:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Сабурово.
«В 12:15 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не сообщается.
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