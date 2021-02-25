РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Пожарные подмосковного Красногорска отработали действия по ликвидации возгорания на складе с бумагой, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Сотрудники Красногорского пожарно-спасательного гарнизона провели тренировочное пожарно-тактическое учение на территории модульного склада хранения картона. В ПТУ было задействовано 45 человек личного состава и 8 единиц техники», - говорится в сообщении.

По замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки на складе хранения бумаги в рулонах произошло возгорание. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Система сплинклерного пожаротушения не сработала. Огонь быстро распространялся по сгораемым материалам, но не вышел за пределы помещения.

«Боевые подразделения отработали порядок взаимодействия с представителями объекта и аварийными службами городского округа, а также приемы и способы тушения пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей. В рамках учений была проверена работоспособность систем противопожарной защиты объекта», - добавляется в материале.

По завершении учения руководство гарнизона провело разбор принятых участниками боевых действий решений по тушению условного пожара. Выявленные замечания разобраны и приняты к исполнению всеми должностными лицами. Также их разберут с личным составом караулов, не принимавших участие в тренировочном пожарно-тактическом учении, в рамках программы профессиональной подготовки.