РИАМО - 25 фев. По словам врача и телеведущего Евгения Комаровского, носить маску полезно только в том случае, если температура на улице опустилась ниже 10 градусов, сообщает Газета.ru.

«Маска позволяет избежать спазма сосудов, а также нарушения кровообращения слизистой. Альтернативой в ношении маски на улице может стать шарф или же любая ткань, которая прикрывает лицо», – сказал специалист.

Комаровский отметил, что не понимает смысла в ходьбе с маской на лице на улице, так как она нужна только тех местах, где соблюдение социальной дистанции невозможно, а вентиляция воздуха отсутствует.

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25 ФЕВРАЛЯ

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