РИАМО - 25 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране есть факторы, препятствующие борьбе с бедностью, но эта борьба продолжится, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также официальный представитель Кремля отметил успехи Китая в борьбе с нищетой. Ранее китайские власти сообщили о победе над бедностью населения.

«Китай — очень большая страна с очень большим населением, поэтому такие успехи, конечно, говорят о том, что развитие идет планомерно», — отметил Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что тема борьбы с бедностью является важнейшим приоритетом российского руководства. Именно она фигурирует во всех национальных программах развития страны.​