РИАМО - 25 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что закон об обязательной фотофиксации автомобилей при прохождении процедуры техосмотра отложен до 1 октября, сообщает Nation News.
Он объяснил это тем, что при пандемии коронавируса не нужно создавать россиянам дополнительные трудности.
«Однако к 1 октября необходимо сделать все условия, чтобы новая система техосмотра могла работать без технических сбоев», — добавил Мишустин.
По новым правилам проведения, вся процедура прохождения техосмотра должна фиксироваться на фото. Такое новшество призвано исключить возможность подделки бумажных диагностических карт.
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