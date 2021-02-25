РИАМО - 25 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что закон об обязательной фотофиксации автомобилей при прохождении процедуры техосмотра отложен до 1 октября, сообщает Nation News.

Он объяснил это тем, что при пандемии коронавируса не нужно создавать россиянам дополнительные трудности.

«Однако к 1 октября необходимо сделать все условия, чтобы новая система техосмотра могла работать без технических сбоев», —​ добавил Мишустин.

По новым правилам проведения, вся процедура прохождения техосмотра должна фиксироваться на фото. Такое новшество призвано исключить возможность подделки бумажных диагностических карт.​