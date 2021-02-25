РИАМО - 25 фев. В Московской области и столице по 27 февраля продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» является вторым уровнем опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице и Подмосковье предупреждение из-за гололедицы объявлено до 12:00 27 февраля.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа.

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается оттепель. 26 февраля днем воздух может прогреться до 5 градусов, начиная с субботы температура начнет опускаться.

Минувшей ночью в регионе прошли снегопад и ледяной дождь, в результате этого в некоторых районах образовалась ледяная корка.