РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Свыше 8 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в подмосковном Красногорске, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Covid-19 постепенно отступает. Больше 8 тысяч красногорцев уже сделали прививку препаратом «Спутник V», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

В округе действуют несколько прививочных пунктов в поликлиниках и крупных торговых точках. Найти ближайший можно на интерактивной карте на официальном сайте Минздрава региона, посвященном Covid-19.

Массовая вакцинация от Covid‑19: что нужно знать и как сделать прививку>>