РИАМО - 25 фев. Департамент образования и науки Москвы и министерство образования и профессиональной подготовки Испании довольны промежуточными результатами совместного сотрудничества, столичные педагоги проявляют большой интерес к изучению испанского языка, сообщает пресс-службы департамента.

«После подписания меморандума между ведомствами для столичных педагогов был запущен курс профессиональной переподготовки «Преподавание испанского языка» с получением квалификации «Учитель испанского языка». Первая группа педагогов, преподающих иностранный язык и другие предметы в школе, закончит обучение в конце 2021 года», — говорится в сообщении.

Программа бесплатная и предполагает обучение испанскому с нуля до уровня В2. Принять в ней участие может каждый учитель. Информация о наборе публикуется на сайте центра.

В министерстве образования и профессиональной подготовки Испании рассматривают все анкеты, производят отбор и приглашают кандидатов к обучению.

«Мы можем поистине гордиться активным и глубоким сотрудничеством с системой образования Москвы. Мы очень довольны уровнем взаимодействия, которого удалось достичь, а также уровнем высокого интереса к испанскому языку со стороны образовательных организаций, детей и семей города Москвы», — отметил руководитель по международному сотрудничеству отдела образования за рубежом министерства образования и профессиональной подготовки Испании Хосе Аурелио Льянеса Вильянуэва на Первом московском педагогическом форуме.

Участники программы уже демонстрируют успехи — они активно публикуют материалы по испанскому языку на платформе МЭШ, принимают участие в клубе молодых учителей испанского языка. Некоторые также начали вести занятия в рамках дополнительного образования в своих школах.