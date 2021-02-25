Уходящий февраль 2021 запомнится суровыми морозами и мощными снегопадами, которые буквально парализовали жизнь Московского региона. Но под конец месяца на смену холодам пришло аномальное, практически весеннее тепло, ведь март уже на носу. Жители Москвы и Подмосковья, уставшие от холода, обрадовались потеплению, но надолго ли оно? Какую погоду ждать в марте – прихода настоящей весны или же возвращения зимы, РИАМО рассказали синоптики.

Февральское потепление

Конец февраля в столичном регионе, по прогнозам, будет очень теплым: температуры превысят норму на пять-шесть градусов. В последние две недели погоду в Москве и Подмосковье определял холодный антициклон — воздух из Арктики и приполярного Урала.

Как рассказал РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, сейчас северный воздушный поток меняется на западный и юго-западный. В центр Европейской части России уже начал поступать теплый воздух со стороны Атлантического океана и Средиземного моря. Конечно, этот воздух по пути охладится, но он все равно принесет очень теплую для конца февраля погоду

«Температура повысится до нуля практически во всей средней полосе. В это время ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также дожди малой и средней интенсивности — но существенных осадков не будет», — отметил Синенков.

Вместе с тем, синоптики прогнозируют гололедицу и ледяной дождь. Они будут способствовать уплотнению снежного покрова: сначала верхние слои снега будут таять, а потом подмерзать – в итоге на поверхности образуется ледяная корка. Это стоит учесть тем водителям, которые еще не очищали свои автомобили после снегопадов: сделать это стоит в ближайшие дни, иначе потом отморозить авто будет проблематично.

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Мартовские снегопады

Что касается начала марта, то оно, судя по всему, в этом году будет прохладным.

«В дневные часы температура будет колебаться от нуля до минус 5 градусов, а по ночам столбики термометров опустятся до 5-10 градусов ниже нуля», — говорит Александр Синенков.

По прогнозам синоптиков, жителей Московского региона в первый месяц весны ждет переменчивая погода, которую вряд ли можно назвать весенней. Так, согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в марте найдется место и морозам, и снегопадам.

Так, самой холодной будет ночь на 7 марта, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье опустятся до 12 градусов ниже нуля. Самая низкая дневная температура — 8 градусов ниже нуля — ожидается 6-7 марта.

Самыми теплыми днями предстоящего месяца, по прогнозу Gismeteo, будут 18 и 21 марта, когда в Москве в дневные часы потеплеет до 3 градусов выше нуля. А вот в ночные часы в марте плюсовых температур синоптики пока не прогнозируют. Самые теплые ночи ожидаются на 19 и 21 марта, когда столбики покажут всего минус 1 градус.

Сильные снегопады ожидаются 11, 14 и 15 марта. Еще семь дней в марте будут идти осадки в виде снега, хотя и небольшого. А на протяжении девяти дней ожидается снег с дождем, причем ближе к концу месяца он будет идти практически каждый день.

Однако, как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев мартовской погоды.

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Запоздалые грачи

На вопрос, когда же к нам придет настоящая весна, Александр Синенков говорит, что все зависит от того, что именно считать наступлением весны.

Так, весна всегда ассоциировалась с прилетом грачей — самых первых весенних птиц. Они появляются в Подмосковье вместе с проталинами на полях и частичным сходом снежного покрова: на оттаявших полях грачи ищут себе корм. Обычно они прилетают в Московскую область в районе 14-15 марта.

«Но в этом году высота снежного покрова очень большая, а начало марта обещает быть прохладным. Поэтому дата прилета грачей в Подмосковье, скорее всего, сместится дней на десять — на середину третьей декады месяца. А значит, следует полагать, что в этом году весна в столичном регионе припозднится», — говорит собеседник РИАМО.

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Когда растает снег

Впрочем, прилет грачей — это все же народный ориентир прихода весны. Если же полагаться на научные данные, то климатическая весна в Москве и Подмосковье, как правило, наступает 27 марта. Но и с этой датой в 2021 году все не так просто.

По данным центра погоды «Фобос», предварительные расчеты показывают, что температура в марте 2021 года окажется на один-четыре градуса ниже климатической нормы с небольшим дефицитом осадков. А значит, приход климатической весны сдвинется на одну-две недели, то есть придется на первую декаду апреля. В результате март не только получит «зимний» статус, но и передаст свою холодную эстафету началу апреля.

Как ожидают синоптики, сроки разрушения и схода снежного покрова также задержатся — по всей видимости, это случится лишь к 15-20 апреля, а в лесах — и вовсе ближе к Первомаю. Из-за этого ожидается сложная паводковая ситуация.

Впрочем, есть и хорошие новости. По предварительным оценкам «Фобоса», после холодного старта весны к концу апреля «климатический маятник» качнется в обратную сторону. После этого весенне-летний сезон будет довольно теплым, а в отдельные периоды — даже жарким. Так что у жителей Московского региона в этом году есть все шансы на хорошее лето.