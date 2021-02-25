РИАМО - 25 фев. Щелковский путепровод в столице ждет капитальный ремонт, из-за ремонта изменят схему движения автотранспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках проекта предусмотрено восстановление железобетонных опор и балок пролетных строений. Также рабочие положат новое полотно моста и заменят металлоконструкции, на которых крепятся коммуникации.

«Во время ремонта будут заняты проезжая часть и тротуары Щелковского путепровода. При этом в каждом направлении сохранится проезд не менее чем по трем полосам. На участке запретят остановку и ограничат скорость движения до 40 километров в час», —говорится в сообщении.

Пешеходы могут пройти по тротуарам, пешеходными дорожками и временными деревянными настилами. Их ширина составит около 1,5 метра.

Настилы приспособят для движения и маломобильных граждан. Также у путепровода появятся временные дорожные знаки.