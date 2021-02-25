РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Управляющая компания МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск Подольска поблагодарила активистов, оказавших помощь в уборке снега во дворах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Огромное спасибо жителям многоквартирных домов в микрорайоне Климовск, которые откликнулись и вышли в свои дворы к своим подъездам и оказали помощь в уборке снега», - говорится в сообщении.

Там, где автомобилисты отогнали в сторону свои машины, парковки также были очищены от снежных наростов.