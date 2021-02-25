РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Общественные обсуждения концепции культурно-досугового центра в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска проведут в апреле, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.
Она озвучила основные темы обсуждения на традиционном еженедельном совещании с замами и руководителями профильных управлений администрации.
«Культурно-досуговый центр в Путилкове: как и обещали, в апреле представим концепцию на обсуждение с жителями», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.
Русский культурный центр был запланирован на территории жилого комплекса «Мортонград Путилково». Однако объект вовремя не построили, на его месте начали возводить жилой дом. Позже для КДЦ определили новое место.
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