РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Автолюбители 27 февраля смогут поучаствовать в чемпионате городского округа Люберцы по автослалому, предварительная регистрация на мероприятие завершится в четверг в 19:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Принять участие в окружном чемпионате по автослалому может любой желающий, у кого есть автомобиль и водительское удостоверение. На подготовленной дистанции опытные водители продемонстрируют свои профессиональные навыки управления, а новички получат боевой опыт в экстремальных условиях. Пройти предварительную регистрацию на мероприятие можно до 19:00 25 февраля. Она осуществляется путем отправки заявочной формы на электронный адрес: stklyubertsy@ya.ru», – говорится в сообщении.

Стоимость участия одного пилота по предварительной онлайн-регистрации составляет две тысячи рублей, без регистрации – 2,5 тысячи рублей. Людям с ограниченными возможностями – бесплатно. Для зрителей вход свободный.

Каждому участнику предоставляется право пешего прохода по дистанции, двух тренировочных и трех боевых заездов.

Въезд на территорию техпарка возможен в 10:00. В 11:50 стартует официальная тренировка и дальше – соревнования. Подведение итогов и награждение начнется в 16:00. Участникам чемпионата присвоят спортивные разряды.

Чемпионат пройдет по адресу: аэродром Быково, Раменский городской округ, деревня Верея, 458, въезд через КПП «ЛогоПарк Быково» рядом с автозаправкой.

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