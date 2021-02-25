РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Строительство школы на 550 мест в поселке Нахабино подмосковного Красногорска идет в соответствии с графиком, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Она озвучила основные темы обсуждения на традиционном еженедельном совещании с замами и руководителями профильных управлений администрации.

«Школа на 550 мест в поселке Нахабино – в графике. На объекте 116 рабочих, мониторинг ведем ежедневно», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что школу на улице Молодежной строят в рамках нацпроекта «Образование», срок – декабрь 2021.

Кроме того, по словам главы муниципалитета, в марте нынешнего года готовы приступить к проектированию детского сада на 250 мест в поселке Новый.

«В целом в планах на этот год у нас открытие еще пяти садиков и трех мини-садов на 1 877 мест», – отметила Хаймурзина.