РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

495 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 212 284 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 568 человек. Выздоровели и выписались 173 189 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 14 745 (плюс 16)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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25 ФЕВРАЛЯ

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.