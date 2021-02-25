РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. Команда каратистов из Королева заняла первое место на фестивале единоборств и боевых искусств, сообщил «РИАМО в Королеве» тренер команды «Монолит» Максим Горланов.

С 20 по 23 февраля в рамках ежегодного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств прошел турнир по киокусинкай карате (синкекусинкай), в котором приняли участие 13 команд и более 200 человек.

«Королев на этом соревновании был представлен спортивным клубом «Монолит», который по итогам общекомандного зачета занял 1 место», - сказал Горланов.

Ребята выступали в дисциплинах «ката» и «кумите». Королевские Каратисты привезли 8 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.