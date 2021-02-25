РИАМО - 25 фев. Координатору штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олегу Степанову в четверг изменили место отбытия домашнего ареста, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

«Московский городской суд изменил в части места отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2021 года в отношении Олега Степанова», — сообщили в пресс-службе суда.

Степанову вменяется подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).

Ранее по этой статье были помещены под домашний арест ряд сторонников Навального, включая Киру Ярмыш, Любовь Соболь и других.