РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В Львовской районной больнице подмосковного Подольска заработал пункт вакцинации от Covid-19, там привили 20 человек за два дня, сообщила заведующая поликлиникой больницы Анна Богатченко.

«Новый пункт вакцинации от Covid-19 открыли на днях в Львовской районной больнице на Больничном проезде, 4А. В первый же день привили пять желающих, всего за два дня работы после праздников вакцинировали около 20 человек. В том числе сотрудников поликлиники. В пункт завезли 350 доз вакцины «Спутник V». Прививаем каждый день с 8:00 до 17:00, пока только среди недели. Будем ли работать в субботу, вопрос решается», - сказала Богатченко.

По ее словам, люди старше 60 лет прививаются очень активно. 24 февраля прививку сделала 84-летняя женщина, она чувствует себя хорошо. Она постоянно прививается, в том числе от гриппа и пневмококка.

Люди могут задать любые вопросы врачу и получить ответ. Всего в поликлинике работают 122 человека. Прикрепленное население составляет около 24 тысяч человек.

Богатченко отметила, что жители могут сделать прививку независимо от того, прикреплены они к этой поликлинике или нет. На прививку можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, непосредственно в поликлинике и в МФЦ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте на сайте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.