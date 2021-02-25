РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Терапевтическое отделение филиала Мытищинской городской клинической больницы в деревне Сухарево возвращается к оказанию плановой медпомощи, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Терапевтическое отделение №3 Сухаревского сельского филиала Мытищинской городской клинической больницы возвращается к оказанию плановой медицинской помощи. В отделении проходит выписка последних пациентов, и оно закрывается на подготовку к открытию», - говорится в сообщении.

В терапевтическом отделении были развернуты «легкие» койки для долечивания пациентов с Сovid-19. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией продолжает снижаться.