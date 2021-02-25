РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Строительство школы на 825 мест в жилом комплексе «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске планируют возобновить на следующей неделе, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Она озвучила основные темы обсуждения на традиционном еженедельном совещании с замами и руководителями профильных управлений администрации.

«Школа на 825 мест в ЖК «Опалиха О3»: к пятнице заключим контракт, на следующей неделе подрядчик обещает выйти на стройплощадку. Обязательно проконтролируем вместе с нашими жителями», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что срок завершения работ на объекте – конец нынешнего года.

«Строительство соцобъектов – один из наших приоритетов. Продолжаем в еженедельном режиме сопровождать каждую стройку», – подчеркнула Хаймурзина.

Школа – недостроенный объект на территории жилого комплекса. Здание построено на 35%. Предыдущий подрядчик возвел только его «коробку». В связи с недобросовестным исполнением обязательств контракт был расторгнут в 2017 году.