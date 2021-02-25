РИАМО - 25 фев. В уборке выпавшего в столице снега задействовано необходимое количество спецтехники и рабочих, приоритетное внимание уделяется очистке крыш домов и подходов к остановкам транспорта и соцобъектам, сказал заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее синоптики сообщили, что за прошедшую ночь в столице выпало порядка 20% от месячной нормы осадков в феврале.

«С учетом сложившихся погодных условий, мы ситуацию предвидели. Были организованы работы по очистке города от снега, проведена трехкратная обработка дорог (противогололедными реагентами - ред.), собран снег в лотковую часть. Сейчас ведутся мероприятия по уборке снега, который собран, для того, чтобы его вывезти (на снегоплавильные пункты - ред.)», — сказал Бирюков.

По его словам, за минувшие сутки выпало более 7 сантиметров снега, хотя власти города ожидали гораздо большее количество. В настоящий момент в уборке снега задействовано необходимое количество техники и специалистов ручной уборки.

«Одно из основных направлений в работе — очистка крыш от снега. В ближайшие дни будут плюсовые температуры, а потом — минусовые. Наша задача — не допустить схода снега с крыш и образования сосулек», — отметил Бирюков.

Он также добавил, что отдельное внимание уделяется расчистке подходов к остановкам наземного общественного транспорта, станциям метро и МЦК, МЦД, а также очистке парковок и подъездов к больницам.

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