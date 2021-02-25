РИАМО - 25 фев. На электронном аукционе на поставку оборудования пищеблока для детского сада в Химках выявили нарушения, компания «Рестарт» пожаловалась на неправомерный отказ к допуске к торгам, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Жалоба поступила на действия комиссии по закупкам управления по образованию администрации городского округа Химки и МКУ «Управление централизации закупок» при проведении аукциона на поставку оборудования пищеблока для оснащения дошкольного образовательного учреждения по адресу: Химки, улица 9 Мая, дом 4А, корпус 4.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, которые принимали участие в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Рестарт» обоснованной.

Также подмосковное УФАС России выдало управлению по образованию администрации Химок и МКУ «Управление централизации закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.