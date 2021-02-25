РИАМО - 25 фев. В столице начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», для участия приглашают москвичей и жителей других регионов России, говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

«Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей Москвы и других городов России принять участие в международном клиническом исследовании вакцины «Спутник Лайт» для профилактики Covid-19», - говорится в сообщении.

Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов. Сами добровольцы будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.

Принять участие в исследовании может любой совершеннолетний житель. Всего требуется 6 тысяч человек. Исследования будут проходить в России и Объединенных Арабских Эмиратах.

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25 ФЕВРАЛЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.