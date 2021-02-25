РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Благодаря установленным в лесах фотоловушкам в подмосковном Красногорске поймали шестерых нарушителей чистоты, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Шестерых нарушителей чистоты в нашем округе поймали с поличным с момента установки фотоловушек в лесных массивах Подмосковья. Автомобили помещены на спецстоянку, а свалки – ликвидированы», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что установка фотоловушек в Подмосковье организована с ноября 2020 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о внесении изменений в КоАП в части использования камер фото- и видеофиксации для привлечения к ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды.

Практику Московской области высоко оценили эксперты Всероссийского общества охраны природы и назвали информационную систему Московской области – ЦУР и «Добродел» – одной из лучших в стране.

«Борьба за чистоту продолжается, благодаря цифровым технологиям найти и наказать тех, кто нагло и бесцеремонно сваливает мусор, стало гораздо проще», – заключила Хаймурзина.